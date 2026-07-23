“Migrazioni italiane in Europa. Storia e testimonianze delle comunità italiane tra Belgio, Francia, Svizzera e Germania”. Pasqualon (UDC): “Un libro che restituisce dignità e voce a milioni di italiani che, con coraggio, sacrificio e spirito di adattamento, hanno costruito il proprio futuro lontano dalla terra d'origine, contribuendo allo sviluppo dei Paesi che li hanno accolti”
Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio regionale il libro di Giorgia Miazzo “Migrazioni italiane in Europa"
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