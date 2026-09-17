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Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto la 39esima Fiera autunnale dell’Area Berica

39esima edizione Fiera autunnale dell’Area Berica. Vicepresidente Rucco: “Come Regione Veneto, siamo sempre impegnati a valorizzare le manifestazioni e i prodotti locali che caratterizzano il nostro territorio. Fiera dell’Area Berica importante vetrina per il settore Primario.”

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