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Comunicato Stampa: CRV - Presentata al Ferro Fini la 313esima Fiera dei Santi Pietro e Paolo di Villafranca veronese

313esima edizione Fiera dei Santi Pietro e Paolo di Villafranca veronese. Bozza (FI): “Dal 26 al 29 giugno, la città offrirà un ricco programma di eventi, spettacoli e occasioni di incontro, nel segno della valorizzazione del territorio, dell’artigianato e dell’enogastronomia di eccellenza.”

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