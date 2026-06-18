313esima edizione Fiera dei Santi Pietro e Paolo di Villafranca veronese. Bozza (FI): “Dal 26 al 29 giugno, la città offrirà un ricco programma di eventi, spettacoli e occasioni di incontro, nel segno della valorizzazione del territorio, dell’artigianato e dell’enogastronomia di eccellenza.”
Comunicato Stampa: CRV - Presentata al Ferro Fini la 313esima Fiera dei Santi Pietro e Paolo di Villafranca veronese
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...