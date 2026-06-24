‘Dentro i modi di dire – da dove vengono e cosa ci dicono’, l’ultimo libro di Vittorio Pampagnin. Vianello (Lega-LV): “Viaggio nella memoria collettiva del nostro territorio, che ci aiuta a comprendere il linguaggio popolare fatto di fatica, ironia e saggezza, tramandato ai giovani dalle generazioni che ci hanno preceduto”
Comunicato Stampa: CRV - ‘Dentro i modi di dire - Da dove vengono e cosa ci dicono’ il libro di Vittorio Pampagnin
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