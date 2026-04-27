Cosenza, 27 aprile 2026– La Camera di Commercio di Cosenza ha conferito allaBCC Mediocratil’attestato di iscrizione alRegistro nazionale delle Imprese Storiche di Unioncamere, prestigioso riconoscimento riservato alle realtà italiane con almeno100 anni di attività continuativa.
Comunicato Stampa: Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento del Registro nazionale imprese storiche Unioncamere
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