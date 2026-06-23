Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Come usare l’Intelligenza Artificiale in azienda

CESENA – L’Intelligenza Artificiale sta trasformando in profondità settori produttivi, servizi e modelli organizzativi. Ma come possono le imprese tradurre questa evoluzione in valore concreto, adottando strumenti efficaci e allo stesso tempo conformi alle nuove regole introdotte dall’AI Act?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...