Milano, 17.11.2026 – Il corpo ha una cultura dell’allenamento consolidata da decenni, fatta di palestre, sport e fisioterapia. Il viso no: pochi sanno che il muscolo frontale, gli zigomatici o il platisma del collo possono essere tonici o deboli, allenati o trascurati. Stress, postura scorretta, respirazione superficiale e abitudini ripetute ogni giorno modellano il volto nel tempo, e molte persone si accorgono del cambiamento solo quando non si riconoscono più in una foto o allo specchio.
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