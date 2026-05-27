Comunicato Stampa: "Balene e Falene, Tracce d’ebano e d’avorio": paesaggi interiori di ombre, memorie e desideri

"Balene e Falene"diEdi Antonio Bressan, pubblicato dalGruppo Albatros il Filo, è una raccolta che si muove costantemente lungo il confine tra poesia, meditazione interiore e contemplazione simbolica del mondo. Fin dalle prime pagine emerge con chiarezza la volontà dell’autore di costruire un percorso che non si limiti alla semplice successione di testi lirici, ma che assuma la forma di un viaggio emotivo e spirituale nel quale paesaggi, memorie, riferimenti letterari e immagini naturali diventano strumenti attraverso cui interrogare l’esistenza umana. La raccolta si sviluppa infatti come un mosaico di visioni e riflessioni unite da una forte coerenza atmosferica, capace di trasformare ogni componimento in una tappa di un discorso più ampio sulla fragilità, sulla perdita, sulla ricerca di significato e sulla continua oscillazione tra oscurità e luce.

Il titolo stesso, "Balene e Falene", contiene già la chiave interpretativa dell’intera opera. La contrapposizione tra due creature tanto differenti suggerisce immediatamente il tema delladuplicità, che attraversa ogni sezione del libro. Da una parte il peso, la profondità, l’immersione negli abissi; dall’altra la leggerezza, il movimento verso la luce, l’attrazione verso qualcosa che rischia persino di consumare chi lo insegue. Bressan costruisce così una poetica fondata sulla coesistenza degli opposti: bianco e nero, silenzio e voce, mare e montagna, memoria e desiderio, dolore e speranza. Non si tratta però di contrasti rigidi o schematici, bensì di forze che convivono continuamente dentro l’essere umano, influenzandosi a vicenda e rendendo impossibile qualsiasi interpretazione assoluta della realtà.

Lanaturastessa viene trasformata in linguaggio interiore, i paesaggi presenti nei testi non hanno mai una funzione puramente descrittiva: montagne, oceani, laghi, foreste, neve, vento e deserti diventano proiezioni dello stato emotivo dell’autore e strumenti simbolici attraverso cui riflettere sull’esperienza umana. Il paesaggio non è sfondo, ma presenza viva, interlocutore silenzioso, specchio dell’anima. L’autore mostra una particolare sensibilità nel trasformare elementi naturali concreti in immagini cariche di valore esistenziale, riuscendo a evocare sensazioni di vertigine, smarrimento, inquietudine o pace senza mai cadere nell’enfasi artificiosa.

La raccolta possiede inoltre una forte componenteintrospettiva. Molti testi sembrano nascere da un confronto continuo con il dolore, con la mancanza e con la percezione della precarietà dell’esistenza. Tuttavia Bressan evita accuratamente di trasformare questa tensione in autocommiserazione. Il suo sguardo rimane sempre lucido, quasi contemplativo, e proprio per questo riesce a rendere universali esperienze profondamente personali: tutto contribuisce a creare una poesia che affronta le emozioni senza teatralità, affidandosi invece alla forza concreta delle immagini.

All’interno dell’opera emerge con grande evidenza anche iltema del silenzio. Non un silenzio pacificato, ma una presenza ambigua e spesso inquietante. In “Inquietudine” l’autore scrive di essere abituato “al silenzio degli astri e al silenzio degli oceani”, ma di avere paura “del silenzio dell’anima”: un passaggio che sintetizza efficacemente l’intera tensione della raccolta. Il silenzio cosmico e naturale può essere contemplato, persino accolto; quello interiore, invece, costringe al confronto con ciò che si tenta di evitare. Questa dimensione attraversa numerosi testi e contribuisce a dare all’opera un carattere fortemente meditativo.

Bressan alterna componimenti brevi e quasi aforistici a testi più distesi e narrativi e questa varietà evita alla raccolta di appiattirsi su un’unica tonalità e permette all’autore di sperimentare registri differenti, mantenendo comunque una precisa identità poetica. Alcuni testi si sviluppano attraverso immagini essenziali e frammentarie, altri invece assumono un andamento più descrittivo e riflessivo. In entrambi i casi emerge una costante attenzione alla musicalità del verso e alla costruzione dell’immagine poetica. L’autore dimostra inoltre una notevole sensibilità cromatica: il bianco, il nero, il blu, il grigio, il rosso e l’oro ritornano continuamente come elementi simbolici, contribuendo a creare un universo poetico fortemente visivo.

Particolarmente significativa è anche la presenza della letteraturaall’interno della raccolta. I riferimenti a Baudelaire, Rilke, Montale, Unamuno, Tolkien, Virgilio e Jim Morrison non appaiono mai come semplici citazioni ornamentali, ma come tappe di un dialogo autentico con autori e immaginari diversi. Bressan sembra concepire la poesia come uno spazio collettivo nel quale voci lontane possono continuare a parlare attraverso nuove sensibilità. Questa dimensione conferisce profondità culturale all’opera senza renderla fredda o accademica, perché ogni richiamo letterario nasce da un coinvolgimento emotivo reale. Molto curiosa è anche la scelta di inserire testi in più lingue, accompagnati o meno dalla traduzione. Francese, tedesco, spagnolo e italiano convivono all’interno della raccolta come espressioni differenti di una stessa ricerca interiore. Questa pluralità linguistica non ha soltanto una funzione estetica: suggerisce piuttosto l’idea che l’esperienza umana non possa essere contenuta completamente in un unico codice espressivo. La lingua diventa così un territorio mobile, aperto, capace di riflettere la complessità delle emozioni e delle percezioni.

Un altro elemento centrale dell’opera è la riflessione sul rapporto tra umanità e distruzione. In testi come “…hominis lupus” o “Terra bruciata” emerge una visione fortemente critica della violenza e dell’avidità umana. Le immagini di città in fiamme, di odio che germoglia sulle rovine, di relazioni negate e cancellate, mostrano una sensibilità molto attenta alle ferite del presente. Anche in questi casi, però, Bressan evita la retorica e preferisce affidarsi alla forza evocativa delle immagini. La sofferenza collettiva viene percepita come qualcosa che attraversa inevitabilmente anche il singolo individuo.

"Balene e Falene" traforma lafragilitàin una forma di consapevolezza poetica. In tutta la raccolta si percepisce infatti una continua tensione tra il desiderio di trovare un equilibrio e la consapevolezza che l’esistenza rimanga inevitabilmente instabile, esposta al dubbio, alla perdita e al mutamento. Bressan non cerca mai di nascondere questa precarietà, ma anzi la accoglie come parte integrante dell’esperienza umana. È proprio da questa accettazione che nasce la forza emotiva di molti testi, nei quali la vulnerabilità non coincide con la debolezza, bensì con la possibilità di osservare il mondo in maniera più autentica. La raccolta riesce così a costruire una poetica della resistenza silenziosa, fatta di piccoli segni, di immagini sospese e di dettagli capaci di custodire significati profondi. Anche quando il tono si fa più cupo o malinconico, rimane sempre presente una tensione verso la luce, verso una forma di continuità interiore che impedisce alla disperazione di diventare definitiva. In questo senso la poesia di Bressan appare profondamente umana: non offre certezze assolute, ma accompagna il lettore dentro le contraddizioni dell’esistenza con delicatezza, sensibilità e partecipazione emotiva.

