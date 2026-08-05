Eleganza, cinema e design tornano a intrecciarsi nella cornice più glamour dell’estate veneziana. Atlas Concorde e Atlas Plan, il brand dedicato alle grandi lastre per gli elementi di arredo, sono partner ufficiali di Joydis e de La Terrazza by Atlas Concorde;in occasione della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
Comunicato Stampa: Atlas Concorde porta il design italiano sul Lido di Venezia, all'Hotel Excelsior
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