Oggi, mercoledì 27 maggio, presso il Centro Operativo Nazionale è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Automotoclub Storico Italiano, finalizzato alla promozione della memoria storica, culturale e sociale del motorismo con finalità educative e divulgative.
Comunicato Stampa: ASI E VIGILI DEL FUOCO INSIEME PER LA VALORIZZAZIONE DEL MOTORISMO STORICO ITALIANO
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