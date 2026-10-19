Il salone “Auto e Moto d’Epoca” a BolognaFiere apre i battenti giovedì 22 ottobre per una nuova edizione che vedrà l’Italia al centro della scena internazionale del collezionismo motoristico. L’Automotoclub Storico Italiano è presente con un grande ASI Village allestito nel Padiglione 25, insieme ad una ventina di Club Federati provenienti da tutta Italia e con lo spazio della FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens), formando un’area espositiva e di accoglienza di sicuro interesse per le decine di migliaia di appassionati attesi fino a domenica 25 ottobre.
Sul palco dell’area istituzionale ASI si susseguiranno incontri, conferenze e talk di informazione e approfondimento, con personalità del motorismo e rappresentanti delle istituzioni.
Comunicato Stampa: ASI AL SALONE "AUTO E MOTO D'EPOCA" 2026
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