Comunicato Stampa: Antonella Migliorati lancia il Nuovo libro "Con tutto l'amore che posso" sulla memoria, fede e cura

In un'epoca in cui la velocità cancella la memoria e le storie familiari rischiano di perdersi nel silenzio,Antonella Miglioratisceglie di fare il contrario: fermarsi, guardare indietro con gratitudine e consegnare alla pagina scritta un'eredità di valori che attraversa quattro generazioni. Con tutto l'amore che posso è il racconto intimo e documentato di una famiglia in cui amare il prossimo non era un'astrazione, ma un modo concreto di stare al mondo. Al centro del libro c'è Angela Maria Rosaria Danile, madre dell'autrice, farmacista, donna di fede profonda: una vita spesa per gli altri, ricostruita con cura e affetto dalla figlia.