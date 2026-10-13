Comunicato Stampa: Alessandra Orlich lancia il Bestseller “Destinazione Successo”

Milano, 13.10.2026 – Molte persone arrivano a un punto della vita in cui percepiscono un disallineamento tra ciò che stanno vivendo e ciò che sentono di essere davvero: una carriera che funziona ma non convince fino in fondo, una routine stabile che nasconde rinunce accumulate nel tempo, un successo esteriore che non coincide con un reale senso di pienezza. È in questo scarto, spesso silenzioso, che si radica il bisogno di un cambiamento più profondo.
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