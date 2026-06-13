C’è un momento, in mare aperto, in cui la rotta che avevi in testa va corretta all’istante. Il vento gira, l’onda cresce, e tocca decidere subito. Sul palco accade la stessa cosa. Un attacco che si sposta, un tempo che cambia, un musicista che prende una direzione inattesa. La capacità a cui ricorre il velista per gestire l’imprevisto è la stessa a cui ricorre il jazzista mentre improvvisa. E in nessuno dei due casi è istinto puro: è conoscenza, rigore e tanto studio. È da questa intuizione, tutt’altro che astratta, che nasceThe Jazz Sailor,il progetto del maestro Angelo Gregorio che il 14 giugno arriva alla Lega Navale Italiana di Salerno.
Comunicato Stampa: A Salerno il jazz incontra il mare: il 14 giugno torna The Jazz Sailor di Angelo Gregorio
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