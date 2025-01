Hub della conoscenza, il «Patto di sviluppo» arriva in Lombardia

A un anno esatto dal suo battesimo, le attività dell’Hub della conoscenza entrano nel vivo e si intensificano, procedendo in tre direzioni: sostenibilità e agroalimentare, giovani ed efficienza della pubblica amministrazione.

Il progetto – messo a punto da Politecnico di Milano, Cassa Padana, istituto scolastico «Capirola» di Leno, e sostenuto da Provincia e Regione oltre che da altri enti – vede anche l’Editoriale bresciana come partner multimediale.

Sostenibilità

Nei giorni scorsi è stato recapitato al presidente della Regione, Attilio Fontana, il «Patto di sviluppo per la Bassa bresciana». Un documento che, per la verità, guarda oltre i confini della nostra provincia, abbracciando il Cremonese e il Mantovano per un patto sinergico di sviluppo del territorio. Gli obiettivi? Evitare che i giovani decidano di abbandonare i territori in cui sono nati per andare in paesi più attrattivi dal punto di vista ambientale. Per farlo bisogna mettere in atto azioni concrete e offrire servizi a misura di giovane. Ambiente ma non solo, dunque: anche mobilità e trasporti, reti e connessioni digitali, istruzione e formazione professionale, spazi di aggregazione e di espressione artistica saranno.

I progetti

Nel frattempo, si moltiplicano le azioni che vedono i giovani protagonisti del progetto. Sono nel pieno dello svolgimento sia il project work, che vede coinvolti studenti delle classi quarta e quinta di quasi tutti gli istituti superiori delle tre province; sia «TheFabLab» realizzato nella redazione del GdB finalizzato a produrre un docufilm e dei podcast in cui i giovani raccontano come immaginano il futuro. Il materiale sarà presentato nelle prossime settimane.

Con il GdB e l'Hub della conoscenza

Amministrazione

Infine, il mondo della pubblica amministrazione. Ha preso concretamente avvio il progetto «Italiae», con il sostegno del Dipartimento Affari regionali della presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a progettare forme di cooperazione intercomunale per la Lombardia orientale. In sostanza, una cooperazione tra enti locali per alcuni servizi.

«A un anno dalla istituzione di questo progetto, che ha trovato dimora a villa Badia, a Leno, l’Hub è riuscito a convogliare sempre più soggetti nonché ad agire in modo efficace nelle tre linee d’azione che lo caratterizzano: sostenibilità ambientale; dialogo tra giovani, imprese e il mondo che li circonda e pubblica amministrazione» sottolinea il prof. Giuliano Noci, direttore dell’Hub.