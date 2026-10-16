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Dall’Human-in-the-loop ai cobot: il dizionario della robotica

A nuovi modi di lavorare e di interagire con le macchine corrispondono anche termini nuovi: per comprendere il cambiamento è utile conoscere alcune parole sempre più utilizzate
Un cobot e una persona
Un cobot e una persona

La robotica intelligente sta introducendo nuovi modi di lavorare e di interagire con le macchine. Per comprendere questo cambiamento è utile conoscere alcune parole che incontreremo sempre più spesso.

  • Physical AI

Siamo abituati a un'intelligenza artificiale che risponde a domande, analizza dati e produce contenuti. La Physical AI fa un passo in più: permette alle macchine di utilizzare l'intelligenza artificiale per interagire con il mondo reale. Un robot, per esempio, può riconoscere un oggetto, decidere come afferrarlo e spostarlo. L'intelligenza non si limita più a elaborare informazioni, ma contribuisce a trasformarle in azioni.

  • Percezione artificiale

Noi utilizziamo la vista, l'udito e il tatto per orientarci e interagire con l'ambiente. I robot utilizzano attraverso la percezione artificiale telecamere, sensori e intelligenza artificiale per ottenere informazioni su ciò che accade intorno a loro. Possono riconoscere oggetti, individuare ostacoli, rilevare anomalie e comprendere dove si trovano. È il primo passo per poter agire in modo intelligente.

I robot trasformeranno la manifattura bresciana
I robot trasformeranno la manifattura bresciana
  • Lavoratore aumentato

La robotica intelligente non serve soltanto ad automatizzare attività. Può anche aiutare le persone a lavorare meglio, con meno fatica, maggiore sicurezza e più informazioni a disposizione. Pensiamo a un operatore supportato da un robot nella movimentazione di oggetti pesanti oppure da un sistema intelligente che lo aiuta a riconoscere un problema. Il lavoratore aumentato è una persona le cui capacità vengono ampliate dalla tecnologia, non semplicemente sostituite.

  • Human-in-the-loop

Un sistema robot intelligente non deve necessariamente decidere tutto da solo. In molte situazioni è importante che una persona possa controllare, correggere o approvare le sue azioni. Questo è il significato di Human-in-the-Loop: un modo di lavorare in cui intelligenza artificiale e persone collaborano, ciascuna con le proprie capacità e responsabilità. L'autonomia della macchina non elimina il ruolo umano, ma lo trasforma.

  • Robot collaborativo (cobot)

Non tutti i robot lavorano da soli. I robot collaborativi, chiamati anche cobot, sono progettati per lavorare a fianco delle persone e aiutarle nelle attività quotidiane, in condizioni di sicurezza. Possono, per esempio, supportare un operatore nel movimentare oggetti pesanti o assemblare componenti. L'obiettivo è unire la precisione delle macchine con l'esperienza e le capacità umane.

  • Addestramento robotico

Come si insegna a un robot a svolgere un'attività? Non basta spiegargli cosa fare, deve anche imparare a conoscere l'ambiente in cui si muove. Grazie ai dati e all'AI, un robot può essere addestrato a riconoscere oggetti, individuare ostacoli e capire come agire in situazioni diverse. L'addestramento riguarda non solo il compito da svolgere, ma anche il contesto in cui il robot dovrà operare.

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