Uno sguardo di troppo

Gli smart glasses firmati Ray-Ban sono un buon prodotto ma pare abbiano un grosso problema di privacy

2 ' di lettura

Privacy - © www.giornaledibrescia.it

Sgombriamo il campo da ogni dubbio: gli smart glasses firmati Ray-Ban e realizzati in collaborazione da Meta ed EssilorLuxottica sono sicuramente un prodotto azzeccato. Esteticamente gradevoli e funzionali permettono di fare filmati e fotografie tramite un’ottima camera montata frontalmente. Oltre a ciò sono utilizzabili anche per ascoltare musica. Il tutto ovviamente con collegamento diretto al proprio smartphone e al web, poiché i nuovi occhiali da sole del marchio statunitense sono in tutto e