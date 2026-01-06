È tornato il tamagotchi e sembra più intelligente

Addio tasti e sembianze da videogame tascabile. Al Consumer Electronic Show in corso a Las Vegas, la fiera tech più importante al mondo, la startup Takway ha svelato Sweekar, una sorta di evoluzione del classico tamagotchi. Il piccolo gadget non si limita a richiedere cibo e giochi, come faceva il compagno di alcuni decenni fa ma, grazie all'intelligenza artificiale, diventa interattivo e capace di riconoscere la voce del suo possessore.

Come spiega il sito Engadget, Sweekar ha anche una funzione di memoria con cui può ricordare le attività che ha svolto ed esprimere preferenze. Nel tempo, sviluppa una personalità unica, diventando meno bisognoso di attenzioni. Integra un'IA che combina i modelli di ChatGpt e Gemini, sviluppati da OpenAI e Google. Secondo la startup, tutti i dati restano privati a bordo del dispositivo senza alcuna condivisione esterna.

Come il famoso predecessore, ha diverse fasi di «vita». Inizia come un uovo chiuso in un periodo di incubazione di due giorni, dopo dei quali rivelerà il suo volto. Da quel momento in poi, l'utente dovrà mantenerlo in vita nel ciclo di infanzia e adolescenza. Da adulto, Sweekar sarà in grado di badare a sé stesso in modo autonomo. E raggiunto il livello 51, diventerà di fatto immortale, ossia non potrà avere problemi dovuti alla negligenza nelle cure.

Altra peculiarità riguarda la possibilità per il gadget di isolarsi per qualche tempo, come se fosse uscito di casa per vivere delle avventure. Al suo «ritorno potrà raccontare ciò che ha fatto, tramite voce e grafiche particolari, proiettate nell'unica porzione digitale di cui è composto, il volto.

Non è ancora in vendita, ma Takway ha anticipato che arriverà entro l'anno sulla piattaforma Kickstarter, ad un prezzo tra i 100 e i 150 dollari.