Sviluppo rurale, dalla Pac 110 milioni per gli investimenti tramite la Regione

La Regione Lombardia mette in campo 110 milioni di euro per sostenere gli investimenti produttivi delle aziende agricole a valere sul nuovo bando Pac per lo sviluppo rurale. L’invito è rivolto agli imprenditori agricoli individuali e alle società agricole in regola con la direttiva nitrati.

L’intervento consente di finanziare ad esempio la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati agricoli, di serre o tunnel, progetti di adeguamento impiantistico, l’acquisto di impianti per la lavorazione, conservazione e la vendita diretta dei prodotti aziendali, l’acquisto di macchine e attrezzature, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili, incrementabile al 50% per le aree svantaggiate di montagna, e con una premialità per i giovani agricoltori. Le domande potranno essere presentate fino al 9 settembre con procedura a graduatoria. Vedi l’approfondimento sul sito www.gfinance.it.