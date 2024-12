Silmar Group e la sostenibilità integrata lungo la catena del valore

Il presidente Andrea Niboli: «A Futura Expo presenti come gruppo a conferma dell’approccio a 360 gradi della società»

Le sedi delle aziende Fondital a Vobarno, Raffmetal a Casto, Valsir a Vestone e Oli a Casto

La sostenibilità non è un monolite ma una strategia trasversale e condivisa che si dipiana lungo tutto l’organizzazione aziendale. Lo sa bene Silmar Group, realtà industriale valsabbina che fa capo alla famiglia Niboli e che rappresenta uno dei più grandi player del territorio bresciano. Ne abbiamo parlato con Andrea Niboli, presidente di Silmar Group. Per voi parlare di sostenibilità non è una novità. Come avete intrapreso il vostro percorso «green»? Per il gruppo e le sue aziende consociate la