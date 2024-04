Semiconduttori, in arrivo 3,2 miliardi per lo sviluppo della filiera nazionale

Sono in arrivo oltre 3,2 miliardi di euro per lo sviluppo della filiera nazionale dei semiconduttori grazie al bando nazionale dei Contratti di Sviluppo. L’intervento mira a promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione che presentino programmi industriali comprendenti progetti di investimento produttivo, per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca e sviluppo.

In linea con la disciplina dei contratti di sviluppo i programmi devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro. L’agevolazione si compone di un finanziamento agevolato e un contributo a fondo perduto, in misura variabile in relazione alla localizzazione ed alla dimensione aziendale. Lo sportello per la presentazione delle domande sarà attivo dal 30 aprile. Maggiori informazioni sono disponibili sul sul sito www.gfinance.it.