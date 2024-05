Pubblicato il bando Life 2024: è possibile presentare domanda entro il 19 settembre

È stato pubblicato il bando del programma Life per il 2024, lo strumento di finanziamento europeo per l’ambiente e l’azione per il clima. L’invito è rivolto alle imprese di ogni dimensione, agli enti pubblici e alle organizzazioni senza scopo di lucro.

I progetti possono ad esempio riguardare lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni innovative per importanti questioni ambientali, quali la riduzione di emissioni di gas serra, l’uso e il riciclo dei prodotti, l’economia circolare o l’energia pulita.

L’intervento è strutturato in due settori, Ambiente e Azione per il clima, e in quattro sottoprogrammi: Natura e biodiversità, Economia circolare e qualità della vita, Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, Transizione all’energia pulita.

Il contributo europeo è a fondo perduto e copre il 60% delle spese ammissibili. Sono previste diverse scadenze in base alle attività progettuali e alla tematica, per i progetti standard le proposte si possono presentare entro il 19 settembre. Il calendario completo è disponibile su www.gfinance.it.