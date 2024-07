Il piano di Regione Lombardia per rendere la chimica più sostenibile

Per rendere il settore della chimica progressivamente più eco-sostenibile serve incrementare lo sviluppo e la ricerca. La Regione, che vuol fare della Lombardia la capofila di una rete che coinvolge in questo lavoro d’innovazione i più importanti territori della chimica europea, ha annunciato ieri, in una conferenza stampa svolta al Mind (Milano innovation district), la sua volontà di intraprendere un percorso di collaborazione tra il settore pubblico e il sistema aziendale, per condurre rapidamente e con soluzioni migliori la chimica lombarda verso un «green» sempre più rispettoso dell’ambiente.

Come nasce l’idea

L’idea, lanciata dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, trova una spinta propulsiva e la necessità di agire nel fatto che la Lombardia è la prima regione manifatturiera d’Europa e che il 98% dei prodotti manifatturieri ha derivazioni proprio dalla chimica. Guidesi, che è anche presidente dell’European chemical regions network, ha pensato di far lavorare assieme tutti i soggetti che animano l’industria chimica, portando sotto lo stesso tetto i gruppi medio-grandi detentori di massa critica, in grado di affrontare le sfide tecnologiche e ambientali, le imprese utilizzatrici, che assorbono l’innovazione nei loro processi e nei loro prodotti, e i soggetti che per le loro caratteristiche si concentrano maggiormente sull’innovazione, vale a dire gli spin off universitari e le start up, in possesso di tecnologie a uno stadio di sviluppo non elevato ma dall’alto potenziale applicativo.

L'assessore Guido Guidesi (a sinistra) ieri alla presentazione del piano a Mind

Cosa prevede il piano

Il programma è stato chiamato «Chimica verde Lombardia per un futuro sostenibile 2024». È frutto di un protocollo di intesa siglato da Regione Lombardia e Federated Innovation @Mind, il modello collaborativo pubblico-privato nato nel 2021 per guidare l’innovazione del distretto Mind.

L’obiettivo è favorire la ricerca di soluzioni innovative nel campo della chimica verde, il cui contributo dovrà risultare fondamentale per attivare nuovi percorsi di sviluppo industriale e attrarre capitali pubblici e privati.

Il piano si articola in tre fasi. La prima è una manifestazione d’interesse da parte delle imprese che operano in Lombardia nei settori delle materie prime organiche, inorganiche e biomasse, della chimica di base, fine e specialistica, e dei settori utilizzatori. Queste aziende dovranno indicare le aree in cui intendono individuare soluzioni innovative. La seconda prevede l’entrata in scena di spin off universitari e startup che presenteranno le loro proposte di innovazione. Nella terza fase i progetti delle startup, selezionati da una giuria qualificata, parteciperanno a una giornata di incontri con le imprese interessate programmata a Palazzo Lombardia per il 29 ottobre, con sei premi da 25.000 euro messi a disposizione dalla Regione e la possibilità di usufruire di una giornata di «tutoring» gestito da Federated Innovation e supportato da Cariplo Factory.

I termini

Le manifestazioni d'interesse vanno inviate dal 18 luglio al 30 agosto sulla piattaforma.

Per capire quanto possa risultare strategica la chimica per il futuro della manifattura lombarda, e di riflesso di quella italiana, basta guardarne i numeri. In Lombardia il settore conta 1.700 imprese, 45.000 addetti (tra le prime sei regioni europee) e un fatturato di 27 miliardi di euro (dati Federchimica sul 2022).

In termini di export ha prodotto 18,3 miliardi di euro e ben il 42% dell’export chimico nazionale.