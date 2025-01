L’orizzonte del possibile

La peste nera del 1348, il 2008, il Covid: le crisi e un mondo in cambiamento

2 ' di lettura

«Trionfo della morte» di Pieter Bruegel il Vecchio - Museo del Prado di Madrid

Ogni crisi porta con sé possibilità. Sia chiaro, qui non si parla di una visione del mondo, in bilico tra autoconvinzione, consolazione e iperliberismo, che nelle difficoltà vede solo le opportunità future. Una crisi è tale perché mette in discussione tutti gli elementi di un sistema e il primo passo è superarla, limitandone al massimo le conseguenze negative. Detto ciò è vero che quando qualcosa cambia allora il campo delle possibilità si allarga. Prendiamo un evento come la peste nera del 1348