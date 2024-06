Nei vigneti della Franciacorta i primi robot per l’«agricoltura 5.0»

Anita Loriana Ronchi

Tra i filari dei cru Rabotti della cantina Monte Rossa la macchina elettrica Bakus della francese Vitibot

2 ' di lettura

Il robot in azione - © www.giornaledibrescia.it

La Franciacorta è il teatro per l’esordio di una tecnologia rivoluzionaria. Nei vigneti di Monte Rossa è all’opera, infatti, il robot autonomo Bakus progettato da Vitibot, l’azienda francese parte del Gruppo Sdf specializzata in soluzioni robotiche per l'agricoltura e punto di riferimento per i robot elettrici per vigneti. Ad accoglierlo è stata la famiglia Rabotti, che crede fermamente nella necessità di applicare tecnologia, sostenibilità ed efficienza quali fattori chiave dell’evoluzione in v