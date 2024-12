«Misurare le misure»: la sfida di 14 studenti dell’istituto Castelli

Marco Papetti

Il progetto di metrologia realizzato con l’azienda Trescal è iniziato a marzo e continuerà nel 2025

I ragazzi che partecipano al progetto - © www.giornaledibrescia.it

Misurare le misure. Non è un gioco di parole, ma il lavoro della metrologia, la scienza delle misurazioni: un’arte discreta eppure fondamentale per le applicazioni in ogni campo della tecnica. A essa è dedicato un progetto congiunto della sede di Travagliato di Trescal – multinazionale specializzata nei servizi di taratura – e dell’Itis Castelli di Brescia, chiamato appunto «Chi misura le misure?»: un’iniziativa biennale «per portare la metrologia nelle scuole», che da marzo coinvolge in attivit