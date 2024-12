L’UniBs porta AI e sensori nei campi per monitorare fertilizzanti e azoto

Marco Papetti

La ricerca internazionale App4Farm alla quale partecipa l’Università di Brescia è pensata per conciliare vantaggi economici e ambientali

La sperimentazione partirà in Germania e Irlanda - © www.giornaledibrescia.it

Per i campi è un nutriente importante, per gli ecosistemi - se mal gestito - un potenziale inquinante. L’azoto fornito ai terreni agricoli tramite fertilizzanti ha un’efficienza variabile, e in condizioni sfavorevoli può finire in larga parte perso con conseguenze anche negative sull’ambiente. Un aiuto all’agricoltura potrebbe però arrivare dall’intelligenza artificiale. Una ricerca internazionale coordinata dal Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale dell’Università degli Studi di Br