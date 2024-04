L’equilibrio della creatività

Dal Salone del Mobile di Milano all’Europa, una riflessione sull’industrai italiana

Allestimento al Salone del Mobile - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

In questi giorni a Milano si sta svolgendo il Salone del Mobile, grande appuntamento tanto glamour quanto economicamente rilevante. Ovviamente il fil rouge non poteva che essere la sostenibilità, anch’essa tanto glamour quanto economicamente rilevante. Questa rassegna, che richiama aziende e persone da tutto il mondo e che rappresenta per l’Italia una conferma della sua vocazione al design, permette perciò di fare un ragionamento di più ampio respiro, che dal mondo «del mobile» si allarga verso