La Giga Press di Idra è in finale al Premio inventori dell’Unione europea

Un’innovativa ed enorme pressa in grado di stampare le scocche, cioè le strutture portanti, di auto elettriche in poco più di un minuto: è la Giga Press ideata da Fiorenzo Dioni e Richard Oberle di Idra Italia, azienda bresciana con sede a Travagliato e leader nel settore delle presse industriali per auto, selezionata come finalista per la categoria Industria agli European Inventor Awards 2024 dell’Ufficio Europeo dei brevetti in programma il 9 luglio a Malta.

«È la pressa più grande al mondo per la realizzazione di automobili», ha raccontato Dioni all’Ansa. «È un’evoluzione delle presse che si usano già da decenni, prima erano molto più piccole, le componenti prodotte venivano elettrosaldate tra loro, ora riusciamo a fare lo stesso praticamente in un unico passaggio. Circa 6.000 pezzi a settimana, ossia un’auto ogni 60/90 secondi». Si tratta quindi di un’enorme pressa in cui viene iniettato alluminio fuso a 700 gradi all’interno di uno stampo, che in pochi secondi produce una scocca che viene poi raffreddata, controllata per verificare l’assenza di difetti con raggi X e successivamente rifilata con laser e forata con macchinari a controllo digitale. Un macchinario innovativo che è stato rapidamente adottato già da varie aziende in tutto il mondo compresa Volvo in Europa e uno dei maggiori player americani.

«Ora la sfida successiva – ha aggiunto Dioni – è quella di proseguire nella direzione del risparmio energetico, anche se abbiamo già fatto moltissimo, e parallelamente nella semplificazione della manutenzione sia per ridurre i costi ma soprattutto per aumentare la sicurezza sul lavoro, uno degli aspetti a cui teniamo di più».

Per tutti questi motivi la Giga Press è stata selezionata tra 550 candidati come uno dei tre progetti finalisti del settore Industria per il European Inventor Awards 2024 organizzati ogni anno dall'Epo. In lizza ci sono anche Ulf Landergren e Simon Fredriksson per la Svezia e Gudmundur Fertram Sigurjonsson per l’Islanda.