Kilometro Verde punta a una grande crescita

Angela Dessì

L’obiettivo 2024 della startup bresciana è chiudere il 2024 con ricavi a 5,6 milioni di euro. Battagliola: «Vogliamo aprire due nuove vertical farm in Europa e negli Emirati»

Giuseppe Battagliola guida Kilometro Verde, dove si coltiva l'insalata senza la terra

Dopo l’ingresso in Elite del maggio scorso, la startup bresciana Kilometro Verde punta a crescere ancora. Lo dice a chiare lettere, il fondatore e ceo Giuseppe Battagliola, che in una intervista delinea da un lato l’intenzione di raddoppiare la produzione entro la fine del 2025 e dall’altra quella di aprire nuove sedi, almeno due entro il 2027. Strizzando l’occhio anche alla possibilità, non meno allettante, di puntare su eventuali acquisizioni ed aprire il capitale a terzi. Kilometro Verde, che