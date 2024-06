Internet in Amazzonia

E alla fine anche l’ultimo metro quadrato di Terra è stato conquistato. Il sistema satellitare Starlink ideato da Elon Musk ha permesso di portare la connessione a internet in tutti quanti i luoghi del Pianeta, anche quelli dove la tecnologia per ragioni geografiche è sempre stata tabù. Gli effetti di questa trasformazione sono i più disparati, siano questi positivi o negativi per le persone.

Leggasi sotto questa luce la notizia diffusa pochi giorni fa dal New York Times e relativa ai Marubo, tribù dell’Amazzonia di 2mila persone che nove mesi fa è entrata in contatto con internet. Il quotidiano statunitense ha intervistato una delle persone più anziane del gruppo etnico, ancora legato a usi e tradizioni che dal nostro punti di vista potrebbero essere definite arcaiche: «I nostri giovani sono diventati pigri. Non parlano, non lavorano e non si muovono. Sono come imbambolati» le parole della 73enne, che ha espresso parimente preoccupazioni per il possibile accesso a materiale pornografico.

Verrebbe da dire che tutto il mondo è paese: chi non vi riconosce in ciò dubbi e critiche che vengono mosse in qualsiasi parte del mondo, a partire dalla nostra Italia?

Lo stesso discorso vale però per gli aspetti positivi: l’«anziana» dei Marubo ha infatti spiegato come, grazie alla rete, i ragazzi e le ragazze siano riusciti a mettersi in contatto con membri della tribù che avevano scelto di vivere altrove, allontanandosi dai luoghi e dagli usi natii. Nella sua complessità questo racconto riesce perciò a restituire quello che la tecnologia è per l’Uomo, uno strumento.

Il pericolo più grande è che questo «aiuto» rischi di uniformarci. E se è un bene che tutti possano avere la possibilità di tenersi in contatto con le persone care, di informarsi e di incrementare il proprio benessere, non si può definire positivo il trasformarsi tutti nella stessa Umanità, dove le differenza si appiattiscono e le specificità si annullano.