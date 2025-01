Insetti a tavola, Brescia dice no ma apre all’uso per gli animali

Valerio Pozzi

Dopo il via libera dell’Europa alla farina di larve gli agricoltori si interrogano sulla sicurezza alimentare del novel food

«L’Ue vuole gli insetti a tavola? Se li mangino loro». È eloquente il commento dell’eurodeputata Silvia Sardone alla notizia che la farina di larve ha ricevuto l’ok dalla Ue. La Commissione ha dato il via libera all’immissione in commercio della farina di larve intere di Tenebrio molitor (conosciuta come larva gialla della farina), trattata con raggi UV. Questa polvere alimentare potrà essere commercializzata solo dall’azienda francese Nutri Earth per 5 anni. Cracker alla farina di grillo: da ap