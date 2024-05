Il Rosso e il Blu, ecco la seconda edizione del festival dell’innovazione

L’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura è finito ormai da un po’ ma la collaborazione tra Brescia e Bergamo sta proseguendo su più fronti. Tra questi c’è anche «Il rosso e il blu festival – Dialoghi primari», la manifestazione promossa dai poli tecnologici Csmt di Brescia e Kilometro Rosso di Bergamo con l’obiettivo di raccogliere e valorizzare le energie di un territorio per comporre un disegno orientato al futuro nel quale l’azione culturale possa agire come catalizzatrice di visioni nei più disparati ambiti della conoscenza.

Cruciale anche l’apporto degli atenei delle due città: «La sinergia tra centri di ricerca e università da un lato rappresenta uno dei punti di forza dei nostri territori – sottolineano i rettori Francesco Castelli dell’Università di Brescia e Sergio Cavalieri dell’Università di Bergamo –. Il festival è un momento di sintesi di tale sinergia in un’ottica di crescita scientifica, economica e culturale che continua e consolida i rapporti instaurati nel 2023».

La manifestazione dedicata all’innovazione e allo sviluppo etico e sostenibile torna il 21, il 23 e 30 maggio con una tre giorni di talk, laboratori e open day con il coinvolgimento di personaggi chiave della sostenibilità, della cultura, della scienza e delle tecnologie. «L'incredibile esperienza dell'anno scorso ha cucito molti punti di contatto fra Brescia e Bergamo – spiegano gli assessori alla Transizione digitale di Brescia Andrea Poli e Nadia Ghisalberti (Cultura) di Bergamo –. Quelli più consistenti e lungimiranti hanno proseguito nel loro cammino, anche una volta esaurita la spinta dell'entusiasmo della Capitale».

Gli ospiti

Tra gli ospiti del festival sono attesi la fisica Gabriella Greison, lo scrittore Gianluca Gotto, la giornalista Emil Abirascid, Eric Ezechieli, co-founder Nativa, Cristina Mollis, founder & ceo di R5 Living-Okapi Network, l’autore Jacopo Tabanelli, il divulgatore scientifico Massimo Temporelli, presidente di TheFabLab, il presidente di Iobo Giancarlo Turati, Daniele Gamba, ceo di AISent, Edoardo Cantù, ceo di inXense, lo scout e imprenditore Luca Borsoni e Francesco Paolo Gentile, technical leader generative Ai di Oròbix.

Il programma

Il festival si apre il 21 maggio alle 16 (in contemporanea al Csmt e al Kilometro Rosso: i partecipanti possono scegliere la sede in fase di prenotazione per avere accesso alla sala dell’una o dell’altra) con «La Bellezza delle Idee e di fare impresa», un incontro che racconta la bellezza della tecnologia e della fisica tramite il mondo delle start up, delle spin off, dell’imprenditorialità e dell’innovazione. Il 23 maggio alle 18.30 sarà la volta di un extra festival al teatro Sant’Afra di Brescia con lo scrittore Gianluca Gotto.

Durante le giornate del festival verranno organizzate attività per gli studenti delle classi quarte degli istituti superiori di Brescia e Bergamo. Il 30 maggio la tre giorni si chiude con «Connessioni Umane e Tecnologiche», che vede i palchi dei due atenei connessi tra loro.