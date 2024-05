Il Pnrr in Italia non è più di moda

Quei quasi 200 miliardi di euro sono però la miglior occasione per il Paese per ritagliarsi una nuova centralità

Il testo del Pnrr - © www.giornaledibrescia.it

Le persone, si sa si stancano facilmente e per antonomasia una moda è destinata a sostituirne un’altra in breve tempo. Ciò vale anche per quanto riguarda l’economia, sia essa pubblica o privata, dove alcuni temi - ricordate il «fare rete», la «resilienza», la «digitalizzazione»? - prima sembrano imprescindibili poi si perdono nel mare magnum dell’abitudine. E come non citare come paradigmatico l’esempio del Pnrr? Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, figlio dell’Europa ed eredità del Covid