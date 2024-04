Il bando nazionale Green new deal per la transizione ecologica e circolare

Il bando nazionale Green new deal si propone di finanziare proposte innovative per la transizione ecologica e circolare. L’invito è rivolto sia alle piccole che alle grandi imprese su tutto il territorio italiano, per la candidatura di progetti di ricerca e sviluppo con un importo minimo di 3 milioni euro.

Le proposte devono apportare un contributo positivo al perseguimento di uno degli obiettivi ambientali previsti dal bando, quali: la decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, la riduzione dell’uso della plastica o la sua sostituzione con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

Il bando prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto fino al 15% delle spese ammissibili e di un finanziamento agevolato pari al 60%, che deve essere accompagnato da un finanziamento bancario. Maggiori informazioni al sito www.gfinance.it.