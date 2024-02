Idrogeno e laser «nelle mani» degli studenti dell’istituto tecnico Castelli

La scuola di Brescia e l’azienda Tecnosens hanno sviluppato un Pcto di tre anni sul futuro del lavoro e dell’impresa

3 ' di lettura

Un impianto di produzione di idrogeno - © www.giornaledibrescia.it

Se il mondo produttivo cambia velocemente la scuola non può certo restare a guardare. E se l’industria immagina già il futuro professori e studenti possono, forse devono, fare lo stesso. Sensoristica, in special modo per le tecnologie dell’idrogeno ma anche per il monitoraggio della qualità dell’aria, e utilizzo dei laser (per pulitura, taglio, marcatura e persino saldatura) sono in questo senso due fronti aperti nei quali le aziende e i Paesi di tutto il mondo stanno investendo. Ed è proprio qu