A Futura Expo torna il Galà dei bilanci di sostenibilità

Barbara Fenotti

Fino al 5 dicembre aperte le iscrizioni per tutte le imprese della provincia e per le realtà del Terzo settore. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti a marzo 2025

2 ' di lettura

La cerimonia dell'anno scorso a Futura Expo - © www.giornaledibrescia.it

Un ritorno, segno che la transizione sostenibile in tutti suoi ambiti è più che mai al centro dei pensieri del tessuto produttivo e sociale bresciano. Nell’ambito di Futura Expo , in programma dal 7 al 9 marzo 2025, si svolgerà la seconda edizione del Galà dei bilanci di sostenibilità, il riconoscimento pensato per premiare le realtà produttive bresciane, profit e non, più virtuose della nostra provincia. I requisiti L’iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio nell’ambito del progetto «Fut