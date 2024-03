Emissioni zero, dall’Europa arriva un miliardo per le imprese italiane

La Commissione europea ha recentemente approvato un regime di aiuti per le imprese italiane da 1,1 miliardi di euro, con l’obiettivo di sostenere grandi progetti di investimento per la produzione di attrezzature necessarie a promuovere la transizione verso un’economia a zero emissioni nette.

L’intervento è rivolto alle imprese, piccole e grandi, che producono batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, strumenti per la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, componenti chiave progettati e utilizzati come input diretto per la produzione di tali dispositivi, nonché per l’estrazione o il recupero di materie prime strategiche.

Il regime di aiuti approvato da Bruxelles prevede la concessione di un contributo a fondo perduto dal 15% al 35% delle spese ammissibili, variabile in base alla dimensione di impresa e alla localizzazione dell’investimento.

A breve la pubblicazione del bando nazionale. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.gfinance.it.