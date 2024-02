Dalla Regione contributi alle imprese lombarde per l’acquisto di macchinari

La Lombardia sostiene le imprese che effettuano nuovi investimenti con un contributo a fondo perduto fino al 15%.

Nel dettaglio la Linea Sviluppo Aziendale consente di finanziare progetti di ammodernamento e ampliamento produttivo, in particolare per l’acquisto di macchinari e impianti, hardware, software e arredi, con una piccola percentuale anche di opere edili e di impiantistica.

Possono presentare richiesta le imprese fino a 3.000 dipendenti e con sede operativa in Lombardia. L’agevolazione si compone di un contributo a fondo perduto, oltre che ad una garanzia gratuita su finanziamento a medio lungo termine.

L’agevolazione da quest’anno è ancora più vantaggiosa con l’applicazione del nuovo regolamento de minimis. Le domande possono essere presentate a sportello, la valutazione segue l’ordine cronologico. Per partecipare è necessario avere già una delibera positiva di una banca convenzionata per la parte di finanziamento. Per approfondire è possibile visitare il sito www.gfinance.it.