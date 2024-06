Bando regionale Ri.Circo.Lo, slitta al 3 settembre la scadenza

C’è ancora tempo per presentare domanda sul bando Ri.Circo.Lo promosso da Regione Lombardia, con la scadenza che è slittata al 3 settembre 2024.

La misura mette in campo 5 milioni di euro per le piccole e medie imprese delle filiere della plastica e tessile con l’obiettivo di sostenere progetti destinati alla riduzione e alla gestione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione.

Si finanziano perciò azioni di economia circolare, quali ad esempio il riutilizzo di imballaggi a fine vita, l’allungamento del ciclo di vita dei prodotti, modifiche alle linee produttive per realizzare prodotti o imballaggi con un minor uso di materie prime, e/o per la riduzione o l’utilizzo dei propri scarti di lavorazione, nonché la realizzazione di progetti innovativi relativi a processi di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio di rifiuti.

L’agevolazione regionale viene concessa sotto forma di contributo a fondo perduto fino a un massimo del 50% delle spese ammissibili. Per approfondire è possibile visitare il sito www.gfinance.it.