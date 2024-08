Aviochem porta nello Spazio la chimica made in Brescia

Aviochem opera nell’industria aerospaziale offrendo diversi servizi

Quando ci troviamo a cinquemila piedi di altezza su un aereo, e magari le condizioni del tempo non sono buone, tra le tante cose che possono passarci nella testa c’è anche che l’aereo sia costruito con materiali di valore e che i loro produttori, come i costruttori e i manutentori, abbiano lavorato con capacità e coscienza. La capacità di resistenza della cabina, dei motori, delle ali e dei tanti pezzi fondamentali che compongono il velivolo, sono infatti fondamentali per la vita di chi sull’aer