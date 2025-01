Legge di bilancio e Transizione 5.0: tutte le novità in un incontro

Come ogni anno gennaio è per le aziende un mese fondamentale. Questo perché con l’approvazione della legge di bilancio si aprono, o in altri casi si chiudono, tutta una serie di finestre imprescindibili per sostenere l’attività d’impresa. E nel 2025, complice anche il via del Piano Transizione 5.0 che dal lavoro delle Camere è uscito in parte modificato e perfezionato, ciò risulta ancora più importante.

Tante sono infatti le novità previste dalla manovra e che andranno a incidere sul tessuto produttivo nazionale, a cominciare proprio da Transizione 5.0 sul quale il governo ha appostato risorse per 6,3 miliardi di euro. In questo senso la strada scelta con la legge di bilancio 2025, la cui approvazione non è stata esente da difficoltà, è stata quella della semplificazione, legata in primis al calcolo del risparmio per i beni strumentali obsoleti e per i progetti gestiti dalle ESCo (Energy service company).

Oltre a ciò i crediti d’imposta 5.0 sono stati resi cumulabili con gli incentivi Zes, nonché con qualunque altra misura anche di provenienza europea (leggasi in questo caso il Pnrr). Queste però sono solo alcune delle tante novità previste dalla norma nazionale e che interesseranno le imprese.

I relatori

Per fare chiarezza e al contempo dare un mano alle aziende in questo percorso il Giornale di Brescia, nell’ambito dell’inserto GdB&Futura e in collaborazione con la società di consulenza finanza agevolata Ibs Consulting, ha organizzato l’incontro «Legge di bilancio 2025: tutte le novità», previsto nella Sala Libretti del giornale (via Solferino 22) martedì 14 gennaio alle 17.

Interverranno Alberto Bertolotti, ceo e founder di Ibs Consulting, e Marco Belardi, team leader 4.0/5.0 di Ibs Consulting, nonché direttore tecnico Transizione 4.0/5.0 del Polo tecnologico Alto Adriatico con sede a Pordenone. È prevista anche la partecipazione del rappresentante di un’azienda del Bresciano (in via di definizione). Modera il giornalista Stefano Martinelli.

Iscrizioni

L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti, previa registrazione obbligatoria sul sito di Sala Libretti. È prevista anche la diretta streaming, che verrà trasmessa sul sito del Giornale di Brescia.