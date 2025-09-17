Giornale di Brescia
Abbonati
GdB & FuturaEconomia

Area Iso, il regalo per i dieci anni è la sede unica

Stefano Martinelli
L’azienda di consulenza e servizi ha festeggiato un decennio di vita alla Cantina Bottenago. Per il futuro l’obiettivo è di realizzare un solo grande polo
Il team di Area Iso a Cantina Bottenago - © www.giornaledibrescia.it
Il team di Area Iso a Cantina Bottenago - © www.giornaledibrescia.it
AA

Dieci anni di vita, tanti obiettivi raggiunti e molti altri lungo la strada davanti. A partire dalla sede unica. Area Iso, azienda fondata da Stefano Fedrigo e Umberto Mauro, ha festeggiato alla Cantina Bottenago di Polpenazze un decennio di attività, riunendo collaboratori, partner e clienti per celebrare un percorso di crescita.

I traguardi

Nata nel 2015 da un’amicizia di lunga data e dalla visione comune dei due fondatori, Area Iso si è affermata come punto di riferimento nel settore della consulenza e della formazione, soprattutto per quanto riguarda certificazioni Iso, marcatura Ce e sicurezza sul lavoro.

«In questo decennio abbiamo imparato che sono proprio le connessioni a trasformarsi in solide relazioni, che rappresentano il vero capitale della nostra impresa – hanno dichiarato i titolari Stefano Fedrigo e Umberto Mauro –. Le relazioni con i nostri collaboratori, che sostengono l’azienda quotidianamente con passione e professionalità, e quelle con i nostri clienti, che ci hanno dato fiducia permettendoci di crescere, sono il patrimonio più prezioso che abbiamo costruito».

Durante la serata sono stati ripercorsi i traguardi più significativi dell’azienda: dalla certificazione ISO 9001 all’accreditamento come ente di formazione in Regione Lombardia e con Fondimpresa. Ciò oggi consente di gestire attività formative fino a due milioni di euro l’anno. Ma il percorso di crescita è testimoniato anche dall’espansione degli uffici, partendo da Castegnato e arrivando alle due sedi attuali a Brescia, nonché dalla sponsorizzazione della Germani Pallacanestro Brescia, a confermare anche il legame col territorio.

Il futuro

Guardando al futuro l’obiettivo di Area Iso è quello di unire le proprie sedi in un unico grande polo per continuare a costruire relazioni che creino valore. Una curiosità: durante i festeggiamenti è stata chiusa una capsula del tempo, al cui interno gli invitati hanno lasciato un messaggio. Verrà riaperta solo nel 2035, in occasione del ventesimo anniversario dell’azienda. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Area IsoformazioneconsulenzaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario