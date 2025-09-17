Area Iso, il regalo per i dieci anni è la sede unica

Dieci anni di vita, tanti obiettivi raggiunti e molti altri lungo la strada davanti. A partire dalla sede unica. Area Iso, azienda fondata da Stefano Fedrigo e Umberto Mauro, ha festeggiato alla Cantina Bottenago di Polpenazze un decennio di attività, riunendo collaboratori, partner e clienti per celebrare un percorso di crescita.

I traguardi

Nata nel 2015 da un’amicizia di lunga data e dalla visione comune dei due fondatori, Area Iso si è affermata come punto di riferimento nel settore della consulenza e della formazione, soprattutto per quanto riguarda certificazioni Iso, marcatura Ce e sicurezza sul lavoro.

«In questo decennio abbiamo imparato che sono proprio le connessioni a trasformarsi in solide relazioni, che rappresentano il vero capitale della nostra impresa – hanno dichiarato i titolari Stefano Fedrigo e Umberto Mauro –. Le relazioni con i nostri collaboratori, che sostengono l’azienda quotidianamente con passione e professionalità, e quelle con i nostri clienti, che ci hanno dato fiducia permettendoci di crescere, sono il patrimonio più prezioso che abbiamo costruito».

Durante la serata sono stati ripercorsi i traguardi più significativi dell’azienda: dalla certificazione ISO 9001 all’accreditamento come ente di formazione in Regione Lombardia e con Fondimpresa. Ciò oggi consente di gestire attività formative fino a due milioni di euro l’anno. Ma il percorso di crescita è testimoniato anche dall’espansione degli uffici, partendo da Castegnato e arrivando alle due sedi attuali a Brescia, nonché dalla sponsorizzazione della Germani Pallacanestro Brescia, a confermare anche il legame col territorio.

Il futuro

Guardando al futuro l’obiettivo di Area Iso è quello di unire le proprie sedi in un unico grande polo per continuare a costruire relazioni che creino valore. Una curiosità: durante i festeggiamenti è stata chiusa una capsula del tempo, al cui interno gli invitati hanno lasciato un messaggio. Verrà riaperta solo nel 2035, in occasione del ventesimo anniversario dell’azienda.