Ancora aperto il bando di Regione Lombardia per l’efficientamento energetico

È ancora possibile usufruire del bando della Lombardia dedicato a promuovere l’efficientamento energetico degli impianti. Possono beneficiare dell’aiuto le piccole e medie imprese con almeno due bilanci depositati.

La misura promuove la riduzione dell’impatto ambientale dei sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici sia attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra. Rientrano ad esempio fra le spese agevolate: l’acquisto e l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, cogenerazione, pompe di calore, sistemi di domotica oltre che macchinari e attrezzature.

Le imprese selezionate beneficeranno di un contributo a fondo perduto fino al 15% delle spese e di una garanzia gratuita su un finanziamento a medio lungo termine.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento ma per partecipare è però necessario avere già una delibera positiva di una banca convenzionata (qui è disponibile l’elenco). Per approfondire www.gfinance.it.