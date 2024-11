Alla Metal Work la tecnologia va di pari passo con i criteri Esg

Anita Loriana Ronchi

Nuovi prodotti ed energia si associano a trasparenza coi collaboratori e dialogo con territorio e società

Componenti Metal Work per l'automazione

La parola chiave è «risparmio». Risparmio di energia, riduzione dei consumi, impegno verso l’ambiente: non si tratta solo di una filosofia ma di un percorso che – solo – può assicurare, oltre al benessere della collettività, una migliore efficienza in termini produttivi e la competitività sui mercati. Metal Work ha intrapreso da tempo questa strada. Il gruppo industriale, specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti per l’automazione, conta oggi 59 società pr