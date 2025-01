Mutui prima casa, un rilancio importante

È stata prorogata per il triennio 2025-2027 la misura che agevola l’accesso al mutuo prima casa, usufruendo della garanzia dello Stato, per alcune categorie.

Non era mai accaduto in precedenza che l’agevolazione fosse prorogata per un triennio. Con l’ultima manovra Finanziaria, il consiglio dei ministri ha previsto stanziamenti per un totale di 670 milioni di euro da utilizzare dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi Iacp e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di Isee non superiore a 40mila euro annui, che richiedono un mutuo superiore all’80% dell’immobile, compresi gli oneri accessori.

Un cambiamento significativo - introdotto nella legge di Bilancio 2025 - è la trasformazione della garanzia statale: essa sarà concessa esclusivamente (e non più in via prioritaria) alle categorie sopra menzionate.

La finalità

Un importante sostegno ai giovani per l’acquisto e la ristrutturazione

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha creato il Fondo di garanzia mutui per la prima casa nel 2013, affidandone la gestione a Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici).Il fondo di garanzia mutui per la prima casa ha la finalità di supportare l'acquisto, ovvero l’acquisto e la ristrutturazione, con accrescimento dell’efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, tramite il rilascio di garanzie su mutui immobiliari dell’importo massimo di 250 mila euro.

La garanzia

Si accede al mutuo prima casa usufruendo della garanzia dello Stato

In regime ordinario, la garanzia del Fondo copre fino al 50% della quota capitale del finanziamento con previsione, inoltre, di categorie ad accesso prioritario, per ragioni anagrafiche, economiche, sociali e di numerosità del nucleo familiare, alle quali, al ricorrere di determinate condizioni, vengono riconosciute particolari condizioni di garanzia e di percentuale di copertura della quota capitale del finanziamento.

Famiglie numerose

Agevolati anche i mutui per l'abitazione principale per le famiglie numerose

Inoltre, per il 2025, la legge di Bilancio rinnova anche le seguenti agevolazioni sui mutui per l’abitazione principale per le famiglie numerose:

per i nuclei familiari con 3 figli sotto i 21 anni e un ISEE fino ai 40.000 euro, misura massima di garanzia all’80%; per i nuclei familiari con 4 figli sotto i 21 anni e un ISEE fino ai 45.000 euro, misura massima di garanzia all’85%; per i nuclei familiari con 5 figli sotto i 21 anni e un ISEE fino ai 50mila euro, misura massima di garanzia al 90%.