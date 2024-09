Acquisti immobiliari: è il momento degli under 34

L’analisi delle compravendite effettuate attraverso le reti del Gruppo Tecnocasa nel 2023 evidenzia che l’età media degli acquirenti in Italia si attesta su 43,7 anni, in crescita rispetto al 2022 quando si fermava a 42,7 anni.

Il fascino del mattone sta contagiando i giovani

Analizzando le diverse fasce di età, si evidenzia che il 28,8% degli acquirenti ha un’età compresa tra 18 e 34 anni, il 25,5% tra 35 e 44 anni, il 21,5% tra 45 e 54 anni, il 14,4% tra 55 e 64 anni e il 9,9% oltre 64 anni. Gli acquirenti under 34 compongono quindi la fascia di età più attiva sul mercato italiano, con una quota però in calo rispetto al 2022 quando arrivavano al 31,2%.

Gli investimenti

L'abitazione principale è la più ambita e acquistata

Gli under 34 nell’89,4% dei casi acquistano l’abitazione principale, l’8,9% compra per investimento, mentre solo l’1,7% degli acquisti riguarda la casa vacanza.

La percentuale di acquisti per investimento è in crescita rispetto agli anni passati quando si attestava intorno al 7%, mentre nel 2023 si sfiora il 9%. Si tratta di un trend che non riguarda solo gli under 34, in Italia nel 2023 si è registrato un aumento generale degli acquisti per investimento. Rimane sempre molto bassa la quota di acquisti di case vacanza da parte di under 34, si tratta infatti di un segmento di mercato sostenuto maggiormente da acquirenti compresi nelle fasce di età superiori e mediamente dotati di maggiori disponibilità economiche.

Le tipologie acquistate

La tipologia più compravenduta dagli under 34 è il trilocale con il 38,2% delle preferenze, a seguire ci sono i bilocali (20,3%). Quote intorno al 17% sia per i 4 locali sia per le soluzioni indipendenti e semindipendenti. Rispetto al 2022 non si registrano particolari variazioni nelle quote percentuali delle diverse tipologie abitative, da segnalare solo nel 2020 e nel 2021 un aumento delle percentuali di acquisto di soluzioni indipendenti in seguito all’arrivo della pandemia.

Nel 2023 tra gli under 34 cresce la percentuale di acquisto da parte di single, che supera quota 40%. In ogni caso la maggior parte delle compravendite è conclusa da coppie e famiglie (59,4% nel 2023), con quote che hanno superato anche il 64% nel 2019.

Gli under 34 nel 68,1% dei casi acquistano grazie all’ausilio di un mutuo, mentre nel 31,9% dei casi la compravendita avviene senza l’accensione di un finanziamento.