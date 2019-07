Via i ponteggi, il castello di Sirmione è uno spettacolo

Il castello di Sirmione è finalmente libero dai ponteggi che per sette mesi lo hanno «imbrigliato», ed è tornato ad affascinare abitanti e turisti in tutto il suo restaurato splendore.

Si sono infatti conclusi da qualche giorno i lavori di restauro degli intonaci del prospetto nord del maniero scaligero, avviati lo scorso novembre dal Polo museale della Lombardia e costati circa 340mila euro. Il restauro si inserisce in una serie di interventi di riqualificazione della rocca sirmionese intrapresi dal Polo lombardo un paio di anni fa, che oltre alla messa in sicurezza dell’intero sito museale, alla sua illuminazione e al rifacimento della pavimentazione del cortile interno, hanno portato anche, nel 2018, alla riapertura al pubblico della darsena (è stata ultimata a fine marzo la pulitura del lato interno occidentale, l’ultimo mancante), unico esempio superstite in Italia di epoca scaligera.

