Valtenesi in rosa come i suoi vini per tre giorni di degustazione

La ripartenza a Moniga e in Valtenesi si tinge di rosa: nel fine settimana torna la manifestazione cuore del paese. Una rinascita, non una nuova edizione. Perché «Italia in rosa», celeberrimo evento dedicato ai vini rosa d’Italia studiato più di dieci anni fa per far guadagnare alla Valtenesi il ruolo che meritava nel panorama nazionale, quest’anno cede il passo a «Valtenesi in rosa»: stessa formula, ma rinnovata finalità.

Che è quella, sottolinea il presidente del Consorzio Valtenesi Alessandro Luzzago, «di far camminare la Valtenesi con le proprie gambe. La nostra zona di produzione oggi ricopre un ruolo di tutto rispetto in Italia e all’estero: siamo un punto di riferimento. Non abbandoniamo dunque il passato, ma promuoviamo il nostro territorio».

Territorio che ha risposto alla grande: nella tre giorni in Castello a Moniga (orari: dalle 17.30 alle 22.30 da venerdì a domenica) si potranno trovare oltre 80 vini in degustazione, proposti dalle 48 cantine del Consorzio (la quasi totalità) che hanno aderito. Fondamentale nell’organizzazione dell’evento è il Comune di Moniga, la cui volontà citando ancora Luzzago è stata «travolgente»: «Italia in rosa non andava abbandonata - spiega il sindaco, Renato Marcoli -, anche in ricordo di Luigi Alberti (ex presidente del Consorzio Lago di Garda Lombardia, che della manifestazione è sempre stato anima entusiasta, ndr). Per cui voltiamo pagina con una nuova veste, ma non lasciamo perdere la nostra vocazione: Moniga è la Città del Chiaretto». Lo sa bene l’ex sindaco Lorella Lavo, anche quest’anno in prima fila per «Valtenesi in rosa»: «È tempo di promuovere la nostra zona: siamo cresciuti tanto e insieme dobbiamo dare slancio al nostro territorio».

Le istruzioni sono semplici: si acquista il calice (20 euro) e si degusta «in maniera intelligente e seria», sottolinea Lavo. In programma ci sono due masterclass (venerdì e sabato alle 18.30, gratuite ma serve prenotare) e, domenica alle 18 ci sarà l’assegnazione del Trofeo Molmenti al miglior Valtenesi 2021.

