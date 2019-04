Una kermesse a tutto tondo: nel week end c’è il Wheels Festival

La ruota non è stata inventata a Manerba, ma per due giorni ne sarà la capitale gardesana: ruote di ogni dimensione, e soprattutto mezzi di trasporto su ruote, sabato 13 e domenica 14 aprile saranno protagoniste di «Manerba Wheels Festival», la manifestazione che porterà in paese «tutto ciò che è su ruote». Parola della Pro Loco, che la organizza con il supporto del Comune. Due giorni che per gli appassionati e i curiosi saranno manna dal cielo: ci saranno biciclette, moto, auto, pullman e tir; nuovi, ecologici, modificati o d’epoca. Un’esposizione di motori e veicoli che sarà affiancata dai mercatini, da concerti e dall’immancabile street food. Imprescindibili, data l’occasione motoristica, i food truck targati Eatinero.

La manifestazione si articolerà nelle due giornate dalle 10 alle 21, anche se gli eventi in piazzale Azzurri d’Italia del gruppo di Eatinero termineranno ben oltre. Peraltro è la prima volta che il piazzale viene utilizzato per una manifestazione: un buon banco di prova per un luogo del paese centrale, ma sempre un po’ «fuori» rispetto alla movida ordinaria. Eatinero sarà a Manerba dal 12 aprile alle 18 fino alla mezzanotte del 14 aprile con le cucine dei migliori food truck provenienti da ogni parte d’Italia aperte tutto il giorno, i laboratori per i bambini del pomeriggio, gli spettacoli e i concerti serali.

Tutto attorno, correrà il Manerba Wheels Festival: in piazza Garibaldi troverà casa tutto ciò che è bicicletta, con un focus sulle più moderne e-bike. Nella zona del palazzetto, invece, saranno posteggiati i mezzi più grandi, autobus e tir, mentre tutta via IV Novembre sarà dedicata all’universo tuning, con la premiazione domenica alle 17.30 dei migliori veicoli. Via Aldo Moro e giù fino ad arrivare a Montinelle sarà invece la sede dei mercatini: prodotti artigianali e di qualità, ma ovviamente anche merchandising legata al mondo dei veicoli. Ultimo, ma non ultimo, lo spazio per i più piccoli: in via Papa Giovanni Paolo II ci saranno i gonfiabili e una pista di minimoto targata Yamaha.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it